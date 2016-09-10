Поставить верстку под virtuemart 3

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок198 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, в срочном порядке нужно поставить верстку на виртумарт3, писать людям которые с ним хорошо знакомы.

Virtuemart
7 лет назад
Shar1ngan
Анатолий 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработка интернет-магазина на webasyst

    Необходимо выполнить рекомендации рекламщиков по интернет-магазину RRBOOK.RU, работающим на движке Webasyst 1. Привести в порядок шапку, более органично вписать телефоны, адрес, сейчас это одной кучкой плохо читается. Стоит "Магазин домашнего текстиля и белья" перенести под логотип, красиво вписав, сам ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание интернет магазина

    Нужен сайт визитка без сильных новоротов , самый простой интернет магазин (магазин спортивного питания) ! То есть покупатель заходит на сайт перед ним выбор товаров , он нажимает и заказывает их. Должен быть логотип на ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перенос ИМ на OpenCart 2.0

    Доброго времени суток! Необходимо перенести ИМ www.sported.com.ua на ОС 2.0  На данный момент магазин реализован и работает на yii framework 1.5  Жду предложений и строки.

    OpenCart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ускорение работы сайта (Битрикс)

    Нужен опытный программист способный сильно повысить скорость работы сайта на Битрикс. Сайт - интернет-магазин. Товаров около 4000. Сайт на данный момент грузится медленно.  Нужен человек с опытом решения подобных задач.

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интернет магазин на OpenCart: автозапчасти, шины, диски, АКБ

    Ищем разработчика для создания интернет магазина на OpenCart. Шаблон: [url=http://shopstore21.octemplates.net/]http://shopstore21.octemplates.net [/url] Я прикрепил макет главной страницы как должна выглядеть. Цветовую схему / картинки менять вам нет необходимости - все цвета мы поменяем сами. Подробное ТЗ, макеты для каждой страницы, пример прайса, ...

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать настройку в модуле OpenCart

    Есть магазин на OpenCart 2. К нему подключен и настроен этот модуль-парсер товаров http://goo.gl/qFTK49 Этот модуль обрабатывает текстовый файл и вносит данные в базу данных магазина. Задача настроить 10 текстовых файлов (10 поставщиков). Примеры прайсов http://goo.gl/Aef3yt Если справитесь ...

    OpenCart
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редизайн сайта на юми

    Доброго дня! Ищу исполнителя на редизайн сайта на юми.смс Сайт - www.ultra-ever-dry.info Задача - сделать сайт более современным, удобным, красивым и содержательным. Основные требования: [list][*]Мультиплатформенность [*]ЧПУ[/list] ТЗ сформируем совместно с исполнителем. Пока что приглашаю исполнителей с портфолио и указанием стоимости 1 часа работы. ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад