Своё радио на сайте (реализовать или подсказать)

Нужны консультации по функционалу создания на каком-нибудь сервере радиовещания и подключения возможности его прослушивания на своём сайте. Т.е. какой сервис лучше всего выбрать, почему и т.д.

Если вы готовы сами сделать (создать радиовещание и подключить к сайту) - цены за услуги; - хостинг на сайте только для сайта (самый обычный), все потоки и трафик должен быть где-то на другом сервере.

Информацию сюда или в личку.