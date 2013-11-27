Доработка для увеличения фото (интернет-магазин)

Есть интернет-магазин на Битриксе- http://aleanza-shop.com

Если зайти на страницу описания товара и щелкнуть на изображение, то фото просто выносится на середину, в маленьком формате, не растягивается под формат экрана, без цен, и кнопки "купить".

Хотим сделать так, что б при клике на фото-оно красиво рястягивалось под формат монитора и можно было плавно

посмотреть другие фото, также добавить 2 вида цен(б.н, нал) и кнопку "купить", аналоги-розетка юа. смб юа.

В файле прикрепил примерно то, что хотим в итоге.