Оптимизация скорости выполнения запросов к сайту.

В данном проекте Артем показал себя с максимально честно и корректно, как настоящий профессионал. Все проанализировал. Дал рекомендации на будущее (что бывает не у всех). Ну чего еще желать в таком грамотном отношении к работе. Такими должны быть все фрилансеры, и легче станет жить на свете! Спасибо, Артем. Ставлю максимум!