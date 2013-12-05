Оптимизация скорости выполнения запросов к сайту.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка163 просмотра

Для снижения нагрузки необходимо, провести технические работы по оптимизации скорости выполнения запросов к сайту на Джумла 2.5

Joomla
11 лет назад
ankor11
54 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mootal
Артём 
44 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
В данном проекте Артем показал себя с максимально честно и корректно, как настоящий профессионал. Все проанализировал. Дал рекомендации на будущее (что бывает не у всех). Ну чего еще желать в таком грамотном отношении к работе. Такими должны быть все фрилансеры, и легче станет жить на свете! Спасибо, Артем. Ставлю максимум!
Конкретный, честный заказчик. Всё по делу и вовремя.

Заявки фрилансеров

mootal
Артём 
44 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад