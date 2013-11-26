Установить тему WP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок182 просмотра

Здравствуйте!

необходимо установить и загрузить WordPress тему с themeforest, загрузить в нее демо контент и настроить как на оригинале.

WordPress
11 лет назад
Tamansky
Марк 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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