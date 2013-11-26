Нужна возможность сбора информации с сайтов

нужна возможность сбора информации в excellс сайтов по продаже билетов. Нужно чтобы сервис мог собирать новую информацию о концертах с нескольких сайтов и переносил данные в ексель таблицу. Обязательно собирая информацию с разных сайтов не должно быть дублирования информации.

http://www.parter.ua/ru.html

http://www.concert.ua/

http://karabas.com/ru/all/--events/filterBy/date:2013-11;city:1;page:3;display:list;limit:20/

http://anshlag.com.ua/ru/

http://bonaparte.com.ua/news-bonaparte