Прикрутить новую версию TinyMCE

Здравствуйте, уважаемые участники!

У нас есть очень простая CMS на файлах, которая управляется одним файлом, к этой CMS прикручен TinyMCE версии 2.1.2 с плагином AjaxFileManager (2007 год!!). Версия старая и она генерирует кривой код.

Нужно установить на систему более новую версию TinyMCE желательно 3.9 или 4 также с каким-нибудь бесплатным файловым менеджером.

Сделать нужно будет на работающем сайте на хостинге (дам все необходимые доступы).