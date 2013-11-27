Прикрутить новую версию TinyMCE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок116 просмотров

Здравствуйте, уважаемые участники!

У нас есть очень простая CMS на файлах, которая управляется одним файлом, к этой CMS прикручен TinyMCE версии 2.1.2 с плагином AjaxFileManager (2007 год!!). Версия старая и она генерирует кривой код.

Нужно установить на систему более новую версию TinyMCE желательно 3.9 или 4 также с каким-нибудь бесплатным файловым менеджером.

Сделать нужно будет на работающем сайте на хостинге (дам все необходимые доступы).

11 лет назад
ilya2ru
Илья 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
15 дней назад
11 лет назад
$50
1 день
Работа была сделана качественно и очень быстро. Спасибо, Евгений!
Все отлично, спасибо!

Заявки фрилансеров

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
15 дней назад
11 лет назад

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