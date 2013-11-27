Необходимо собрать все комментарии к видео на YouTube (ссылку на само видео предоставлю отдельно). Как вариант сделать все это через API – немного о нем – developers.google.com/+/a... Т.к. загрузить руками – ...
Прикрутить новую версию TinyMCE
Здравствуйте, уважаемые участники!
У нас есть очень простая CMS на файлах, которая управляется одним файлом, к этой CMS прикручен TinyMCE версии 2.1.2 с плагином AjaxFileManager (2007 год!!). Версия старая и она генерирует кривой код.
Нужно установить на систему более новую версию TinyMCE желательно 3.9 или 4 также с каким-нибудь бесплатным файловым менеджером.
Сделать нужно будет на работающем сайте на хостинге (дам все необходимые доступы).
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