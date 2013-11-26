Собрать комментарии к видео на YouTube через API

Необходимо собрать все комментарии к видео на YouTube (ссылку на само видео предоставлю отдельно).

Как вариант сделать все это через API – немного о нем – developers.google.com/+/a...

Т.к. загрузить руками – все просто скорее всего не получится – примерно на 10 подзагрузке комментов – их больше невозможно загрузить в интерфейсе.

По срокам – надо до завтрашнего дня (12 часов по Киеву).