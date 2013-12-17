Парсинг

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка109 просмотров

Парсинг товаров в ИМ

11 лет назад
olia631
Ольга 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 минут назад
11 лет назад
$200
12 дней
Евгений справился с поставленной задачей на пять с плюсом. Очень грамотный, компетентный и ответственный исполнитель. Всегда на связи и пояснит по рабочим моментам, в случае если вам что то непонятно. Я довольна работой, и рекомендую обращаться к Жене, как к специалисту высочайшего уровня.
Ольга - отличный заказчик! В плане работы, предоплата, организационных вопросов не было никаких проблем. На связи находится регулярно, приятное общение. Хорошо разбирается в тематике и сути дела со стороны заказчика. Приятно работать!

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 минут назад
11 лет назад
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Веб-программирование

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