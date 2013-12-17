Евгений справился с поставленной задачей на пять с плюсом. Очень грамотный, компетентный и ответственный исполнитель. Всегда на связи и пояснит по рабочим моментам, в случае если вам что то непонятно. Я довольна работой, и рекомендую обращаться к Жене, как к специалисту высочайшего уровня.