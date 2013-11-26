Требуется программист ворд пресс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок137 просмотров

Требуется программист, знающий ворд пресс, модальные окна и работы с формами для доработки сайта fishing-tent.ru.

Пишите стоимость часа работы.

Краткое ТЗ - настроить проверку форм при отправке сообщения через сайт, сделать окно с сообщением при отправке заказа, и еще ряд мелочей.

Сроки - до завтрашнего вечера!

11 лет назад
marketing2b
Петр 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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