Здравствуйте! Нужен программист Битрикс (не в офис), время от времени есть заказы на сайты, сейчас нужно два-три сайта. Просьба сразу писать все контакты и примерный опыт работы. ...
Требуется программист ворд пресс
Требуется программист, знающий ворд пресс, модальные окна и работы с формами для доработки сайта fishing-tent.ru.
Пишите стоимость часа работы.
Краткое ТЗ - настроить проверку форм при отправке сообщения через сайт, сделать окно с сообщением при отправке заказа, и еще ряд мелочей.
Сроки - до завтрашнего вечера!
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