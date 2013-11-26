Модуль-скрипт автопостинга на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок119 просмотров

Есть сайт: http://www.agentstvo123.ru/ на WP

Требуется сделать модуль - скрипт автопостинга новых объявлений на сайте по недвижимости на другие площадки, вот список:

1. irr.ru

2. avito.ru

3. mirkvartir.ru

4. sindom.ru

5. naydidom.com

6. realty.dmir.ru

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11 лет назад
ankbk
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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