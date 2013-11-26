Нужно создать реф. систему. Подробности в прикрепленном файле.
Доработать скрипты на сайте
Нужно доработать скрипты на страничках сайта:
1. Синхронизировать счетчики времени:
этой страницы: http://about-men.ru/test/
с этой: http://about-men.ru/download/
данные для счетчика на страничке download хранятся в кукисах.
2. Когда счетчик здесь: http://about-men.ru/download/
показывает нули, кнопка отображает "Спецпредложение за 475 руб. для вас исчезло" и по ней можно перейти на эту http://about-men.ru/mk/ страничку. На данный момент по ней можно перейти только на страничку со спецпредложением: http://about-men.ru/test/
что не корректно и нужно исправить.
от вас:
1. Цена
2. Сроки
3. Скайп
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