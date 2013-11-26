Доработать скрипты на сайте

Нужно доработать скрипты на страничках сайта:

1. Синхронизировать счетчики времени:

этой страницы: http://about-men.ru/test/

с этой: http://about-men.ru/download/

данные для счетчика на страничке download хранятся в кукисах.

2. Когда счетчик здесь: http://about-men.ru/download/

показывает нули, кнопка отображает "Спецпредложение за 475 руб. для вас исчезло" и по ней можно перейти на эту http://about-men.ru/mk/ страничку. На данный момент по ней можно перейти только на страничку со спецпредложением: http://about-men.ru/test/

что не корректно и нужно исправить.

от вас:

1. Цена

2. Сроки

3. Скайп