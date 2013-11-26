Сделать проверку капчи

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок109 просмотров

http://qwerti.ru/home/services.html если капча не вверно введена, то выполняется переход на главную и анкеты не отправляется. надо исправить 10 wmz

11 лет назад
qwerti_ru
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров