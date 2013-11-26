Нужно создать реф. систему. Подробности в прикрепленном файле.
Сделать проверку капчи
http://qwerti.ru/home/services.html если капча не вверно введена, то выполняется переход на главную и анкеты не отправляется. надо исправить 10 wmz
Заявки фрилансеров
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