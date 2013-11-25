Требуется доработка сайта на wedasyst

dayangtrade.ru сайт на wedAsyst

1. Необходимо добавить поле для текста на главной странице, оно должно располагаться между слайдером и блоками категорий.

2. На страницах с категориями, в которых 2 и боле страниц с товарами, текст и метатеги дублируются на всех страницах с товарами, необходимо доработать админку так, что бы текст и метатеги были уникальными для каждой страницы в отдельности, а текст был только на главной странице категории не дублировался на остальные страницы с товарами.

3. Текст во всех категориях располагается не по всей ширине страницы, необходимо, чтобы он располагался по ширине, все стили текстов должны быть одинаковыми для всех страниц.

4. При переходе на страницу с любым товаром, под описанием должна быть лента с аналогичными товарами из этой же категории, нужно добавить возможность прокрутки товаров.

5. С левой стороны на всех страницах сайта должно отображаться лидеры продаж.

6. На сайте установлены счетчики, возможно, они не работают, нужно поставить новые счетчики.

7. Добавить возможность добавления в админке закупочной цены товара (недоступной для пользователя), она должна отображаться в списке заказов, чтобы в конце месяца можно было легко рассчитать разницу закупочной и отпускной цены.

8. С июня месяца в истории заказов, под статусом "оплачен и доставлен" не отображаются товары, нужно это исправить.