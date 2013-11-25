В настоящее время мы активно ищем разработчика на доработку существующего портала на SharePoint. Разработка осуществляется удаленно, в удобное для вас время, но с четким соблюдением согласованных сроков. Оплата сдельная, по ставке 1 000р. ...
Требуется доработка сайта на wedasyst
dayangtrade.ru сайт на wedAsyst
1. Необходимо добавить поле для текста на главной странице, оно должно располагаться между слайдером и блоками категорий.
2. На страницах с категориями, в которых 2 и боле страниц с товарами, текст и метатеги дублируются на всех страницах с товарами, необходимо доработать админку так, что бы текст и метатеги были уникальными для каждой страницы в отдельности, а текст был только на главной странице категории не дублировался на остальные страницы с товарами.
3. Текст во всех категориях располагается не по всей ширине страницы, необходимо, чтобы он располагался по ширине, все стили текстов должны быть одинаковыми для всех страниц.
4. При переходе на страницу с любым товаром, под описанием должна быть лента с аналогичными товарами из этой же категории, нужно добавить возможность прокрутки товаров.
5. С левой стороны на всех страницах сайта должно отображаться лидеры продаж.
6. На сайте установлены счетчики, возможно, они не работают, нужно поставить новые счетчики.
7. Добавить возможность добавления в админке закупочной цены товара (недоступной для пользователя), она должна отображаться в списке заказов, чтобы в конце месяца можно было легко рассчитать разницу закупочной и отпускной цены.
8. С июня месяца в истории заказов, под статусом "оплачен и доставлен" не отображаются товары, нужно это исправить.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходима доработка и некоторые правки на сайте baibakov.com.ua Сайт на WordPress Описание прикрепил в трех файлах. Сроки, цена?Закрыт11 лет назад
Есть интернет-магазин для автозапчастей БМВ и Мерседес. Магазин на базе CMS OpenCart НУЖНО подключить модуль TecDoc!!! Требования: PHP 5,3 ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть код который накладывает пнг с прозрачным фоном на шаблоны предметов, необходимо уменьшить размер накладываемого изображения и убрать один образец и на его место поставить главную картинку Перенести чебоксы подтверждения в другое место. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен софт для замены ссылок на форумах с движком phpBB. Код должен быть так написан, чтоб можно было добавлять новые движки форумов и сайтов. Программа должна менять ссылки по заданной маске, также должна быть возможность ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Такая проблема долго грузится сайт или вообще не доступен, служба поддержки хостинга говорит, что превышено использование памяти из за этого и не грузится сайт либо очень долго грузится! не могу понять что загружает сайт средний ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Проблема: Есть несколько проблемных сайтов, на разных движках, которые периодически взламывают, заливая на них ссылки различных бирж или вирусы. Задача: Нужен специалист по безопасности ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть дизайн нужно сделать сайт на joomla,жду предложений по цене и срокам.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $15
Сайт http://posezonu.com.ua/ необходимо добавить возможность изменения метаданных для каталожных страниц, функция реализована для статических страниц необходимо лишь скопировать ( сделать по примеру) для каталожных, формы в админке есть осталось только часть кода добавить, прилагаю 2 ...Закрыт11 лет назад
- $1000
Есть 5 сайтов на OpenCart которые требуют периодического дорабатывания, переделывания, дополнений и т.д. Требуется программист отлично знающий OpenCart и находящийся в скайпе на связи с 10 до 21 по Москве. Оплата сразу по ...Закрыт11 лет назад