Такая проблема долго грузится сайт или вообще не доступен, служба поддержки хостинга говорит, что превышено использование памяти из за этого и не грузится сайт либо очень долго грузится! не могу понять что загружает сайт средний трафик в день порядка 200 чел. хостинг используется хороший самый дорогой тариф! нужно выявить и устранить проблему в чем причина такого сбоя!(может скрипты, хотя там мало что включено из скриптов, может сторонний какой, может еще что, если бы вирус был то яша бы заметил и поставил бы пометку но метки нету, может правда и не заметил) пишите в скайп нужен знающий человек который устранял такого рода проблему CMS opencart