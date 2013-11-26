В настоящее время мы активно ищем разработчика на разработку новых модулей для нашего web-приложения. Разработка осуществляется удаленно, в удобное для вас время, но с четким соблюдением согласованных сроков. Оплата сдельная. Работа по договору. ...
PHP скрипт для постинга в группы на Одноклассниках
Здравствуйте.
Нужен сабжевый скрипт, который умеет через API одноклассников (либо, если это невозможно, любым другим более-менее надежным путем) делать следующее:
1. Аутентифицировать пользователя
2. Выдать список групп, которые администрирует данный пользователь
3. Опубликовать в выбранную группу картинку с текстом, либо просто картинку.
3а. Корректно обработать ошибку/успех публикации: "права отозваны", "не удалось загрузить изображение", "соцсеть не отвечает", "опубликовано успешно"
3б. Публиковать либо в "Темы", либо в "Новости" - на выбор
3в. Картинка всегда будет одна, никаких других вложений не будет - это упрощает задачу
Никаких интерфейсов не нужно - просто кнопки "подключить пользователя", "получить список групп", "опубликовать тестовую картинку и текст в выбранную группу"
Оплата будет произведена только по факту выполнения ВСЕХ пунктов.
Для того, чтобы ваша заявка была рассмотрена, нужно указать всего четыре вещи:
1. Срок
2. Стоимость
3. Как будет реализовано - через API или еще как-то
4. Если Одноклассники поменяют что-то и ваш скрипт перестанет работать, в каком порядке вы сможете доработать его (как быстро и сколько будет стоить)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть 4 сайта, работают на Фреймворке CakePHP. Требуется выполнить ряд задач по программированию. Нужен специалист который ранее работал с этим фреймворком. Оставляйте контакты. Детальное тз скину ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добавить к нам на сайт dostavimtelefon.ru аналогичную по функционалу полоску внизу, как на сайте ulmart. В ней сделать ссылку на папку сравнения и закладки. Поле обратная связь. Добавить возможность закрыть её, нажатием на крестик. Добавить ...Закрыт11 лет назад
- $500
Добрый день. Есть дизайн (макеты всех страниц в псд), есть ТЗ (с картинками)- приложил. Необходимо сделать по ТЗ блог на Wordpress. Есть текущий сайт с которого надо будет импортировать посты (можно в ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Удаленная, но полноценная работа. Требования: - Знание PHP + MySQL, JavaScript - Уметь работать с чужим кодом. - Знание Yii Framework или готовность к самостоятельному изучению. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
! Срочно! Есть магазин на OpenCart - магазин уже работает, но нужно сделать его доработку: - сделать вывод 4 акционных товара на главную страницу - дооформить футер *есть готовый PSD ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Программирование сайта интернет-магазина на Битрикс. Интеграция с Яндекс и мейл каталогом. Подробности кандидатам.Веб-программирование13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1300
Требуется программист со знанием и опытом на Yii PHP Framework (доразработка и поддержка интернет портала – магазина) Опыт работы от 3 лет. исполнительность, ответственность, отличное знание языка. ...Закрыт11 лет назад
требуется переделать текущую функцию, работа которой продемонстрирована тут: http://lab.aerotwist.com/canvas/fireworks/ таким образом, чтобы она работала как и указанная выше, но только с момента "взрыва" салюта при клике мышкой. Эпицентр "разрыва" снаряда салюта должен быть ...Закрыт11 лет назад
Нужна доработка готового решения из маркетплейс битрикс http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/makarovpro.temp437/ Краткое ТЗ: Сделать слайдер на главной Сделать галерею в карточке товара Сделать многоуровневое менюВеб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад