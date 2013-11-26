PHP скрипт для постинга в группы на Одноклассниках

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки212 просмотров

Здравствуйте.

Нужен сабжевый скрипт, который умеет через API одноклассников (либо, если это невозможно, любым другим более-менее надежным путем) делать следующее:

1. Аутентифицировать пользователя

2. Выдать список групп, которые администрирует данный пользователь

3. Опубликовать в выбранную группу картинку с текстом, либо просто картинку.

3а. Корректно обработать ошибку/успех публикации: "права отозваны", "не удалось загрузить изображение", "соцсеть не отвечает", "опубликовано успешно"

3б. Публиковать либо в "Темы", либо в "Новости" - на выбор

3в. Картинка всегда будет одна, никаких других вложений не будет - это упрощает задачу

Никаких интерфейсов не нужно - просто кнопки "подключить пользователя", "получить список групп", "опубликовать тестовую картинку и текст в выбранную группу"

Оплата будет произведена только по факту выполнения ВСЕХ пунктов.

Для того, чтобы ваша заявка была рассмотрена, нужно указать всего четыре вещи:

1. Срок

2. Стоимость

3. Как будет реализовано - через API или еще как-то

4. Если Одноклассники поменяют что-то и ваш скрипт перестанет работать, в каком порядке вы сможете доработать его (как быстро и сколько будет стоить)

PHP
11 лет назад
alex5134
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

vergini
30 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Дмитрий сделал все быстро и точно. И также быстро и точно внес необходимые доработки. Надеюсь, доведется еще поработать вместе!
Хорошо поработали. Алексей предоставил отличное тз, лишнего не требовал. Оплатил сразу. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

vergini
30 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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