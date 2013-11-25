Интернет-магазин - OpenCart - доработка

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Есть магазин на OpenCart - магазин уже работает, но нужно сделать его доработку:

- сделать вывод 4 акционных товара на главную страницу

- дооформить футер *есть готовый PSD

- настроить работу стикеров - которые можно клеить на карточки товара (новинка, акция, скидка)

Просьба писать опытным программистам хорошо владеющим OpenCart последними версиями.

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Ждем предложений.