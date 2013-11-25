Фильтр товара на Virtuemart 2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки123 просмотра

Требуется сделать фильтр товара на сайте. Сайт занимается торговым оборудованием типа pos-терминалов, штрих-кодов, холодильников и различной периферией. Пример фильтра товара на сайте http://www.citilink.ru/. Так же нужно будет забить туда весь товар, и сделать инструкцию для дальнейшего обслуживания. Жду предложения.

11 лет назад
inkognitod
Денис 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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