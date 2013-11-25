Сделать вывод графики с поддомена

Есть сайт на WP - kursolog.ru

1. Нужно сделать чтобы графика отдавалась не из папки kursolog.ru/wp-content/uploads/, а с поддомена static.kursolog.ru/uploads/, ну и соответственно заливалась в эту папку при создании новой записи.

2. Прописать редиректы со старых картинок на новые в .htaccess.

3. Сейчас миниатюры формируются динамически сриптом thumbopen.php, что создает большую нагрузку на проц. и как следствие тормоза. Нужно сделать чтобы миниатюры также статически отдавались из папки с поддомена.