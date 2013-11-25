Доработки по DLE

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Закрытнет заявок119 просмотров

На сайте hd720pfilm.ru необходимо сделать следующие доработки:

1. Кнопки (смотреть фильм, написать рецензию,кол-во комментариев)сделать как на иви рупример(http://www.ivi.ru/watch/87681)

DLE
11 лет назад
Meks71
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров