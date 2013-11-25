Создание приложения на WebGL

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок114 просмотров

нужно создать приложение на WebGL рисовалку вот такого плана

серверную часть делаем мы.

http://fullservice.co.il/sketch/new_painter/painter_img_upload.swf

есть готовое такое приложение написаное на objective C под ios

если это чем то может помочь.

iOSSketch
11 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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