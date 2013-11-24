Video chat баги (drupal 7)

добрый день.

на сайте знакомств установлен http://www.videowhisper.com/?p=2+Way+Video+Chat

сайт на друпал 7

итак необходимо

1. не списываются минуты у мужчины (чат платный с поминутной тарификацией).

2. не вовремя звучит звуковой сигнал (оповещение о приглашении в чат у девушки)

3. у мужчины также не звучит сигнал о том что девушка приняла приглас. и вошла в комнату видеочата

9. нужно сделать разные цвета шрифта сообщений ( хотя бы 4-5 цветов)

что бы и мужчина и девушка могли выбрать цвет сообщений.

есть описание модуля+ механизм работы ..отправка приглашения и т.д. ( это мы создавали под свои требования).

оплата- с кодом протекции или по факту выполнения.

прошу рассчитывайте свои возможности- это не для разработчиков уровня junior