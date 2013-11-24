Создать regex для c#

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Закрыт2 заявки127 просмотров

Здравствуйте, нужно создать правило regex для парсинга данных, язык разработки c#. Пишите сразу в скайп.

Парсинг данных
11 лет назад
cht251
52 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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