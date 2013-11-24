Всё описано в ТЗ. Нужно сделать отдельной десктопной программой. Парсер сайта http://www.avito.ru/
Правки и доделки сайта на Wordpress
Привет коллеги! Мне нужна помощь Ваша! Нужен программист который может внести некие корректировка в сайт заказчика.
Сайт: http://neproblema.kiev.ua/
Работаем мы со страницами:
http://neproblema.kiev.ua/sozdanie-sajtov
http://neproblema.kiev.ua/zakaz-sajta
http://neproblema.kiev.ua/sozdanie-internet-magazina
http://neproblema.kiev.ua/razrabotka-internet-magazina
http://neproblema.kiev.ua/organizaciya-korporativa
http://neproblema.kiev.ua/organizaciya-svadeb
По ним и правки:
1. На некоторых рекламных страницах http://clip2net.com/s/6eVNlK и http://clip2net.com/s/6eVOc0 нужно выровнять.
2. По окнчанию таймера http://clip2net.com/s/6eVMsI - сделать так.
3. Галереи поправить. Что имеется ввиду. Переключаются фотографии очень затормаживая. Тоесть клацая 3-5 раз на стрелочку - переключаем одну картинку. По данному пункту расскажу подробнее по скайпу.
4. Сделать страницу 404. Скрин пришлю. Она простая(две картинки и надпись)
5. На главной есть кнопочка вернутся к акции. На ней есть надписи(счетчик и возврат к акции). У текста есть прозрачность. Убрать ее.
6. http://clip2net.com/s/6f221z сделать 3 цены на страницах разработка(создание) сайтов и магазинов.
7. Горе программисты использовали абсолютные пути в скриптах: http://clip2net.com/s/6eX9q0 и http://clip2net.com/s/6eXc8C Нужно устранить. Сайт не работает с neproblema.kz
Вот и все! Плачу хорошо! Но сделать нужно сегодня!
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