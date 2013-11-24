Правки и доделки сайта на Wordpress

Привет коллеги! Мне нужна помощь Ваша! Нужен программист который может внести некие корректировка в сайт заказчика.

Сайт: http://neproblema.kiev.ua/

Работаем мы со страницами:

http://neproblema.kiev.ua/sozdanie-sajtov

http://neproblema.kiev.ua/zakaz-sajta

http://neproblema.kiev.ua/sozdanie-internet-magazina

http://neproblema.kiev.ua/razrabotka-internet-magazina

http://neproblema.kiev.ua/organizaciya-korporativa

http://neproblema.kiev.ua/organizaciya-svadeb

По ним и правки:

1. На некоторых рекламных страницах http://clip2net.com/s/6eVNlK и http://clip2net.com/s/6eVOc0 нужно выровнять.

2. По окнчанию таймера http://clip2net.com/s/6eVMsI - сделать так.

3. Галереи поправить. Что имеется ввиду. Переключаются фотографии очень затормаживая. Тоесть клацая 3-5 раз на стрелочку - переключаем одну картинку. По данному пункту расскажу подробнее по скайпу.

4. Сделать страницу 404. Скрин пришлю. Она простая(две картинки и надпись)

5. На главной есть кнопочка вернутся к акции. На ней есть надписи(счетчик и возврат к акции). У текста есть прозрачность. Убрать ее.

6. http://clip2net.com/s/6f221z сделать 3 цены на страницах разработка(создание) сайтов и магазинов.

7. Горе программисты использовали абсолютные пути в скриптах: http://clip2net.com/s/6eX9q0 и http://clip2net.com/s/6eXc8C Нужно устранить. Сайт не работает с neproblema.kz

Вот и все! Плачу хорошо! Но сделать нужно сегодня!