Здравствуйте! Необходимо создать функционал, напоминающий тестирование, входе которого, пользователь, отвечая на вопросы, формирует список чехлов, удовлетворяющий его критериям. Пишите стоимость и сроки.
OpenCart несколько правок сайта.
1. В Админке. Добавить дополнительные выборки в модуль админки Рекомендуемые товары: по юзеру, по ID, наличие фото. + Условия вывода "по умолчанию".
2. Модуль вывода на главной Марок - отсортировать по алфавиту, не выводить пустые.
3. Убрать лишний заголовок из шаблона главной.
Сайт: autostag.ru
Сразу указывайте примерную цену и сроки.
Подробности по скайпу (смотрите в профиле).
P.S.: Кому интересна постоянная удаленная работа, данное задание можно рассматривать как оплачиваемое тестовое задание на вакансию: http://www.weblancer.net/vacancies/556766.html
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