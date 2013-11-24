OpenCart несколько правок сайта.

1. В Админке. Добавить дополнительные выборки в модуль админки Рекомендуемые товары: по юзеру, по ID, наличие фото. + Условия вывода "по умолчанию".

2. Модуль вывода на главной Марок - отсортировать по алфавиту, не выводить пустые.

3. Убрать лишний заголовок из шаблона главной.

Сайт: autostag.ru

Сразу указывайте примерную цену и сроки.

Подробности по скайпу (смотрите в профиле).

P.S.: Кому интересна постоянная удаленная работа, данное задание можно рассматривать как оплачиваемое тестовое задание на вакансию: http://www.weblancer.net/vacancies/556766.html