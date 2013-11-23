База товаров яндекс.маркета (вся)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки149 просмотров

Нужна база товаров из яндекс маркета.

Товары только те, у которых есть отдельная страница на маркете.

Описание, цены, картинки.

11 лет назад
Axxx
45 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров