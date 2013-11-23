Преобразование БД в формат WordPress

Есть две таблицы (примеры в приложении), которые нужно преобразовать в формат базы Wordpress

Первая - текстовые страницы:

exib_id - ID

id_parent - родитель

name - заголовок

url - полный URL от корня сайта

exib_text - HTML страницы

order - сортировка

Вторая - новости:

id - ID

parent - родитель

name - заголовок

text - HTML страницы

minitext - анонс

Первая таблица легко ложится в формат. Со второй сложнее. У самой новости есть только заголовок и короткий текст. К новости может быть привязано несколько дочерних страниц, каждая из которых имеет заголовок и полноценный HTML текст. Нужно сохранить этот формат и иметь возможность публиковать новости в том же духе дальше, уже на вордпрессе.