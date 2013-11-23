Нужно написать скрипт для сайта, в который можно будет вставлять много фотографий и на выходе сохраняются фото без белого фона в png формате. Так же должен вырезать воротник из верхней одежды. Цена 900-1200 руб
Преобразование БД в формат WordPress
Есть две таблицы (примеры в приложении), которые нужно преобразовать в формат базы Wordpress
Первая - текстовые страницы:
exib_id - ID
id_parent - родитель
name - заголовок
url - полный URL от корня сайта
exib_text - HTML страницы
order - сортировка
Вторая - новости:
id - ID
parent - родитель
name - заголовок
text - HTML страницы
minitext - анонс
Первая таблица легко ложится в формат. Со второй сложнее. У самой новости есть только заголовок и короткий текст. К новости может быть привязано несколько дочерних страниц, каждая из которых имеет заголовок и полноценный HTML текст. Нужно сохранить этот формат и иметь возможность публиковать новости в том же духе дальше, уже на вордпрессе.
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