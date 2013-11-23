Требуется переделать некоторые формы в админке сайта. Понимание логики сайта (недвижимость) обязательно. Сайт на yii написан. Программист, который писал сайт в доступе, но сильно занят потому нужна помощь. Для задачи требуется разработчик с опытом на ...
Капча
На форме phpBB регистрируются постоянно боты и размещают рекламу. Капчу заменить на свежую или что-то другое сделать чтобы рекламы не было.
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