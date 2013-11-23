Вывод цены в сопутствующие товары - Oscommerce

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Закрыт1 заявка96 просмотров

В интернет-магазине на движке Oscommerce под товаром выводится блок сопутствующие товары (xsell_products.php)

Нужно сделать, чтобы на каждый товар выводилась цена и была кнопка Купить

Жду ваших предложений по ценам и срокам.

11 лет назад
ramiras777
Кирилл 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров