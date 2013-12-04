Имеется готовый справочник цен для Web. Написан на javascript, данные беруться из csv файлов. Данные вносятся вручную. Необходимо написать скрипт-страницу для редактирования цен на jqGrid+jqGridPHP или подобных. Подробное ТЗ во вложении.
Разработать простой плагин для shop-script5
shop-script 5 предоставим для работы
На товары которых нет на складе клиент делает предзаказ
Открывается маленькое окошко ввоводит свои данные на которые будет получать оповещения Ну и надпись "оставить предзаказ".
в админке в разделе заказы добавляется новое поле предзаказы
Думаю с уведомлением понятно. уведомления о поступлении товара,на который он сделал предзаказ. Пользователь имел бы возможность выбирать, как он хочет получить уведомление(может приходить на email,по смс(видел во многих интернет магазинах) или пользователь хочет, чтобы ему позвонили, когда товар поступит в продажу) пример уведомления youtu.be/4icvgQHPEjU
Документация http://www.webasyst.ru/developers/docs/plugins/plugin-basics/www.webasyst.ru/developer...
Требования http://www.webasyst.ru/developers/docs/basics/webasyst-store-requirements/
также еще будет 10 подобных заказов после успешного выполнения
Заявки фрилансеров
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