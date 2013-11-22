Требуется написание ТЗ для сайта.Программирование

Нужен web-программист для следующих задач:

ГРАМОТНОЕ составление ТЗ на проект (ТЗ есть, надо его дописать);

выполнение работ по данному ТЗ.

Цена договорная.

Просьба в сообщении указывать следующие интересующие нас моменты:

1. квалификация — распишите более подробно виды работ, которые вы делаете.список проектов (либо ссылку на них), с какими CMS работали

2. стоимость услуг.

3. форма оплаты — физ.лицо или ИП, каким способом осуществлять перевод

4. соблюдение сроков — виды работ/услуг расписать по срокам выполнения.

5. сложность коммуникации (выход на связь и информирование о ходе работ) — каналы связи для быстрого реагирования и обсуждения проекта, а так же, если появляется срочный вопрос по проекту и т.д. (скорость реагирования).