Создать плагины для Firefox и Opera

В настоящие время есть готовый плагин для Google Chrome.

Суть плагина проста - в браузере появляется иконка сайта, при клике открывается окно с 10-тью последними новостями из rss-фида и ссылка-картинка перехода на сайт.

Все это уже реализовано в плагине для Хрома.

Нужно только адаптировать существующий плагин для браузеров Firefox и Opera.

Сам плагин скину в личку, коды исполнителю.

Пишите в заявке:

- цену

- сроки

- опыт

Нам на выходе нужен рабочий плагин, который мы добавим в вебсторы и его исходники.