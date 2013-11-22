Ruby on Rails developer

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок96 просмотров

Опыт программирования на Ruby не менее 3 лет

Глубокие знания фреймворка Ruby on Rails в разрезе создания ПО для web и mobile ;

HTML5, CSS (CSS3)

Ajax, JavaScript (jQuery, Bootstrap)

DB: MySql, MS SQL or any relational database (Postgress, Oracle, MSSQL, etc.)

уровень знания English: pre-intermediate.

AJAXBootstrapCSSHTMLJavaScriptjQueryMySQLSQLRuby
11 лет назад
techhunt
47 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров