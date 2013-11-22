Сайт на джумле yogahealth.com.ua Время от времени требуется добавлять на сайт статьи, видео-ролики, изменять - добавлять фото, слайды, подключать и редактировать модули, слегка модернизировать структуру сайта. Нужны базовые знания сео. ...
Ruby on Rails developer
Опыт программирования на Ruby не менее 3 лет
Глубокие знания фреймворка Ruby on Rails в разрезе создания ПО для web и mobile ;
HTML5, CSS (CSS3)
Ajax, JavaScript (jQuery, Bootstrap)
DB: MySql, MS SQL or any relational database (Postgress, Oracle, MSSQL, etc.)
уровень знания English: pre-intermediate.
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