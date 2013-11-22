Ищем программиста \ веб разработчика

Добрый день. Нужен человек (или несколько) готовый принять участие в крупном проекте, а именно: человек способный создать сайт по продаже экскурсий,по принципу укрупненных блоков т.е.клиент выбирает экскурсию на 3 часа например,ему предлагается готовый вариант,готовое решение но при этом клиент сам может удалять или добавлять объекты посещения по желанию. Отображается время переезда, как именно переезжать, очередность посещения объектов. Готовой базы нет, придется создавать самим.

В дальнейшем этот сайт будет расширяться и на него необходимо будет добавить функции покупки и бронирования авиа,ж\д, и автобусных билетов, а так же возможность выбора и бронирования отеля. пример качества работы: tophotels.ru ostrovok.ru airbaltic.com Придется работать с глобальными дистрибутивными системами: Амадеус (Amadeus), Сейбр (Sabre), Галилео (Galileo), Габриэль (Gabriel SITA), возможно подключать граберы,самим создавать базу данных.

В общем работы много, бюджет хороший, проект ооочень объёмный,поэтому ищем программиста или нескольких на долговременное сотрудничество, с возможностью в дальнейшем быть админом этого проекта.

P.S. Высшее профильное образование обязательно. Возраст от 30 лет. Только полная занятость, совмещать не будет времени. Работа удаленно. Желательно иметь портфолио по которому можно судить о Вашем уровне.