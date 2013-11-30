Исправить недочёты парсера на языке python

Есть парсер на языке pyhton, в котором нужно исправить недочёты. Исходники приложил.

1. Исравить проблему с наименованием.

Подробнее: Когда парсер выгружает в интернет-магазин товары первый раз, он это отрабатывает должным образом. Но когда я запускай парсер второй раз, происходит непонятный глюк, на большой части товаров пропадает наименование и описание товара, скриншот: http://www.picshare.ru/uploads/131123/9aJ0E6W1UH.jpg

2. Исравить проблему исключений категорий.

Подробнее: В конфиг-файле есть пункт "escape_cats" куда вводятся ИД категорий которые выгружать не надо.

Например, если я ввожу так escape_cats = 84385, 84398, 80397 - то эти три категории не должны выгружаться на сайт, а если они были выгружены ранее, то удалить эти категори вмести с товарами.

Что нужно исправить:

- Когда я указываю ID категории, только удаляются товары, но при этом остается пустая категория от этих товаров - нужно исправить чтобы и категории удалял.

- Когда я ввожу несколько категорий (приведён пример выше) почему-то он учитывает введённый ID только последней категории. - Нужно исправить чтобы учитывал все введённые ID.

3. Исправить проблему с очисткой таблицы описаний.

Подробнее: Когда я выставляю в конфиг файле параметр update_extra = 0 то парсер перед началом выгрузки, очищает столбец "description_ru" - это тоже исправить.

Всё остальное, в парсере, должно остаться точно в таком виде, как есть!

Подробную информацию предоставлю в ЛС.