Имеется готовый справочник цен для Web. Написан на javascript, данные беруться из csv файлов. Данные вносятся вручную. Необходимо написать скрипт-страницу для редактирования цен на jqGrid+jqGridPHP или подобных. Подробное ТЗ во вложении.
Скрипт калькулятора Каско и Осаго
1)Требуется написания скриптов калькуляторов ОСАГО и КАСКО (с ограничением: по 3 запроса в сутки на одного клиента и без обязательной отправки данных на емейл)
2)Требуется встроить данные скрипты в движок joomla 3.0
3)Данные после расчёта должны сохраняться в БД и появляется в отдельной колонке как тут http://www.strahowanie.ru/
пример калькулятора: www.pkasko.ru
В калькуляторах ОСАГО и КАСКО, должна быть возможность изменения коэффициентов
Данные для калькулятора предоставляю
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