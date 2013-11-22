Скрипт калькулятора Каско и Осаго

1)Требуется написания скриптов калькуляторов ОСАГО и КАСКО (с ограничением: по 3 запроса в сутки на одного клиента и без обязательной отправки данных на емейл)

2)Требуется встроить данные скрипты в движок joomla 3.0

3)Данные после расчёта должны сохраняться в БД и появляется в отдельной колонке как тут http://www.strahowanie.ru/

пример калькулятора: www.pkasko.ru

В калькуляторах ОСАГО и КАСКО, должна быть возможность изменения коэффициентов

Данные для калькулятора предоставляю