Скрипт калькулятора Каско и Осаго

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки266 просмотров

1)Требуется написания скриптов калькуляторов ОСАГО и КАСКО (с ограничением: по 3 запроса в сутки на одного клиента и без обязательной отправки данных на емейл)

2)Требуется встроить данные скрипты в движок joomla 3.0

3)Данные после расчёта должны сохраняться в БД и появляется в отдельной колонке как тут http://www.strahowanie.ru/

пример калькулятора: www.pkasko.ru

В калькуляторах ОСАГО и КАСКО, должна быть возможность изменения коэффициентов

Данные для калькулятора предоставляю

Joomla
11 лет назад
DeGe
41 год
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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