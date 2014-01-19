Jquery script постраничного отображения информации

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок173 просмотра

Имеется текстовый файл (11 тыс строк либо больше). Необходимо выполнить реализацию jquery scriptа, котороый позволит выводить не всю информацию сразу, а загружать ее по-странично по 1000 строк на каждой странице.

jQuery
11 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

iPower
Юрий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Юрий отлично справился с заданием, рекомендую к сотрудничеству!!
Все отличено, рекомендую.

Заявки фрилансеров

iPower
Юрий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад