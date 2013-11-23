Имеется готовый справочник цен для Web. Написан на javascript, данные беруться из csv файлов. Данные вносятся вручную. Необходимо написать скрипт-страницу для редактирования цен на jqGrid+jqGridPHP или подобных. Подробное ТЗ во вложении.
Сделать возможность закрыть попап с формой
Форма на странице http://beewers.picturefans.com/nobel/AboutUs/HowItsWorking.php открывается по клику на кнопку 'Request an offer'. Нужно добавить [ X ] в правый верхний угол формы. При клике по [ X ] форма должна закрываться.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $350Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
shop-script 5 предоставим для работы На товары которых нет на складе клиент делает предзаказ Открывается маленькое окошко ввоводит свои данные на которые будет получать оповещения Ну и надпись "оставить ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый вечер! Нужны профессиональные программисты на каждую с высше приведенных цмс. Опыт работы с цмс от 1 года. Долгосрочное сотрудничество. С уважением, Виталий.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Имеется текстовый файл (11 тыс строк либо больше). Необходимо выполнить реализацию jquery scriptа, котороый позволит выводить не всю информацию сразу, а загружать ее по-странично по 1000 строк на каждой странице.Завершен11 лет назад
Есть парсер на языке pyhton, в котором нужно исправить недочёты. Исходники приложил. 1. Исравить проблему с наименованием. Подробнее: Когда парсер выгружает в интернет-магазин товары первый раз, он это отрабатывает должным образом. ...Завершен11 лет назад
- $150
1. Реализовать возможность выгрузки номенклатуры товаров из прайс листа (Более 750 000 единиц товара) 2. Реализовать возможность управления ...Завершен11 лет назад
- $100
1)Требуется написания скриптов калькуляторов ОСАГО и КАСКО (с ограничением: по 3 запроса в сутки на одного клиента и без обязательной отправки данных на емейл) 2)Требуется встроить данные скрипты в движок joomla 3.0 3)Данные ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10000
Добрый день. Нужен человек (или несколько) готовый принять участие в крупном проекте, а именно: человек способный создать сайт по продаже экскурсий,по принципу укрупненных блоков т.е.клиент выбирает экскурсию на 3 часа например,ему предлагается готовый вариант,готовое решение ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно применить вот такой эффект — http://codecanyon.net/item/ihc-portfolio-css3-image-hover-caption/full_screen_preview/1309670 в интернет-магазине (движок ucoz) для рамок товара. При этом нужно сделать тву, чтобы в сплывающей рамке отображался не просто текст, а артикул и название товара (тоесть для каждой ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужен web-программист для следующих задач: ГРАМОТНОЕ составление ТЗ на проект (ТЗ есть, надо его дописать); выполнение работ по данному ТЗ. Цена договорная. Просьба в сообщении указывать ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад