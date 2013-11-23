Сделать возможность закрыть попап с формой

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок219 просмотров

Форма на странице http://beewers.picturefans.com/nobel/AboutUs/HowItsWorking.php открывается по клику на кнопку 'Request an offer'. Нужно добавить [ X ] в правый верхний угол формы. При клике по [ X ] форма должна закрываться.

11 лет назад
EleSha
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$5
1 день
Все сделано быстро и даже лучше, чем я ожидала. Буду обращаться.
Моментальная оплата и доступы к сайту. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад