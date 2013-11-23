Парсер для опенкарта

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Закрыт3 заявки139 просмотров

Для опекарта написан парсер, который парсит с другого сайта товары (картинки и все характеристики) и сохраняет их в такие же категории и разделы на моем сайте. Необходимо увеличить количество разделов, которые парсятся, так как раньше не было потребности в другом товаре, а сейчас есть.

Подробности по запросу

Opencart
11 лет назад
evmak
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Mamon
34 года
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$125
2 дня

Заявки фрилансеров

Mamon
34 года
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад