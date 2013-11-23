shop-script 5 предоставим для работы На товары которых нет на складе клиент делает предзаказ Открывается маленькое окошко ввоводит свои данные на которые будет получать оповещения Ну и надпись "оставить ...
Парсер для опенкарта
Для опекарта написан парсер, который парсит с другого сайта товары (картинки и все характеристики) и сохраняет их в такие же категории и разделы на моем сайте. Необходимо увеличить количество разделов, которые парсятся, так как раньше не было потребности в другом товаре, а сейчас есть.
Подробности по запросу
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