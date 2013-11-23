Переделать формы в админке сайт на yii

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт24 заявки486 просмотров

Требуется переделать некоторые формы в админке сайта. Понимание логики сайта (недвижимость) обязательно. Сайт на yii написан. Программист, который писал сайт в доступе, но сильно занят потому нужна помощь. Для задачи требуется разработчик с опытом на yii.

Yii
11 лет назад
adoyl
48 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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