Парсер товаров

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Завершен4 заявки163 просмотра

Нужно написать парсер товаров для интернет магазина на imagecms.

Парсер должень парсить:

1 Картинку на хост (1-3шт.)

2 Краткое описание

3 Характеристику (отдель по каждему разделу. например

Оперативна пам'ять - 1024 Мб,

парсер должень спарсить толька значение, "Оперативна пам'ять" - прописана на сайте.)

4 Цена (уменшать или увеличивать цену на %)

Пишыте сроки и цену. Воросы в личку.

11 лет назад
KILLERFaRaoN
Остап 
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 минут назад
11 лет назад
$160
5 дней
Работа Евгения выполнена качественно и в оговоренные сроки. Все что мне нужно было для роботы сайта Евгений реализовал профессионально в парсере. Рекомендую
Все отлично. Спасибо за сотрудничество, советую всем, как порядочного и приятного заказчика!

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 минут назад
11 лет назад
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