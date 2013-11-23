Сконвертить из cdr в pdf

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Закрыт2 заявки155 просмотров

Мне нужно разместить два лого на пресс-волле.

Корела у меня нет, лого в этом формате.

Задача - дать мне два файла pdf разрешением 300 DPI и нормального размера 35х35 см.

Файлы здесь http://yadi.sk/d/OwnCH2e8DAwmc

11 лет назад
alexxx777
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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