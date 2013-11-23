Требуется переделать некоторые формы в админке сайта. Понимание логики сайта (недвижимость) обязательно. Сайт на yii написан. Программист, который писал сайт в доступе, но сильно занят потому нужна помощь. Для задачи требуется разработчик с опытом на ...
Сконвертить из cdr в pdf
Мне нужно разместить два лого на пресс-волле.
Корела у меня нет, лого в этом формате.
Задача - дать мне два файла pdf разрешением 300 DPI и нормального размера 35х35 см.
Файлы здесь http://yadi.sk/d/OwnCH2e8DAwmc
Заявки фрилансеров
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