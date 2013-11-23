Выкуп размерными рядами webasyst 309

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Закрыт1 заявка141 просмотр

Сайт test3.sampleweb.ru/

1. Необходимо реализовать покупку товаров по следующему принципу:

Как пример – http://www.vestidos.ru/products/detskaja-odezhda/dlja-malchikov/kostjumy/art-45013

Корзина и карточка товара, такая как нарисована в макете.(см. приложение).

Суть работы такова:

Суть вывода и подсчета цены в карточке товара:

Для покупки размерным рядом выводим указанную в админке цену товара.

Для покупки поштучно цена для размерного ряда + % (% можно задать в админке)

К примеру, покупатель начал заказывать поштучно и заказал:

р.42 – 15 шт

р.44 -19 шт

р.46 -107 шт

р.48 -63 шт

р.50 -3 шт

р.52 -9 шт

р.54 -75 шт

Грубо говоря, получается, что он купил 3 полных размерных ряда, верно?

Значит нужно рассчитать как:

3 полных размерных ряда по цене выкупа размерного ряда

- оставшиеся товары, считаются по формуле цена+%.

Сделать группу для покупателей, для которых цена товара, будет указываться как при покупке по размерному ряду, в не зависимости от того каким способом они покупают.

2. Оформление заказа сдлать на одной странице.

Webasyst
11 лет назад
webtechnogroup
Виктор 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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