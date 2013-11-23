HTML- CSS - PHP верстка.

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Закрыт10 заявок191 просмотр

Администрирую большое кол-во сайтов на CMS joomla. Регулярно нужна помощь по верстке HTML- CSS - PHP. Ищу специалиста на постоянной основе с почасовой оплатой.

CSSHTMLJoomlaPHP
11 лет назад
tkvega
48 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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