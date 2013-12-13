Доработка скрипта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка97 просмотров

Объедидение новостей у пользователя,администрирование данных в админке.

11 лет назад
Maxximo
Максим 
44 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$120
7 дней
Рад был сотрудничеству. Как всегда точно понимает тз и делает все профессионально. Спасибо. Хочу работать с Александром еще :).
Всё хорошо, сотрудничеством остался доволен.

Заявки фрилансеров

Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад

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