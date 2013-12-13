Нужно написать скрипт для сайта, в который можно будет вставлять много фотографий и на выходе сохраняются фото без белого фона в png формате. Так же должен вырезать воротник из верхней одежды. Цена 900-1200 руб
Доработка скрипта
Объедидение новостей у пользователя,администрирование данных в админке.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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