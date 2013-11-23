Drupal 7 - нужна капча и защита от спама

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Закрыт5 заявок129 просмотров

Drupal - нужна капча и защита от автодобавления спама.

На одном сайте нужна хорошая капча в форму добавления вопросов и отзывов на сайт. Спам сыпется мешками.

На второй сайт в админке стоит постмодерация – одобрение админом коментов, а они все равно публикуются на сайте. В правах все галочки стоят на запрет. Как такое может быть, что коменты автоматом добавляются, не могу понять.

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Drupal
11 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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