Drupal 7 - нужна капча и защита от спама

Drupal - нужна капча и защита от автодобавления спама.

На одном сайте нужна хорошая капча в форму добавления вопросов и отзывов на сайт. Спам сыпется мешками.

На второй сайт в админке стоит постмодерация – одобрение админом коментов, а они все равно публикуются на сайте. В правах все галочки стоят на запрет. Как такое может быть, что коменты автоматом добавляются, не могу понять.

Пишите примерные расценки и сроки