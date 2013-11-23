Организация и настройка поискового сервера

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Добрый день!

Нужно установить и настроить поисковый движок с индексированием одного сайта по расписанию.

Паук должен периодически обходить сайт, но индексировать только страницы по маске типа .../catalog.php?catalog_id=*&item_id=* и только внутри определенных тегов (наименования товаров).

Поисковик будет работать на VPS.

Как вариант, неплохие отзывы у http://sphinxsearch.com

11 лет назад
Alexey-Dolgih
Алексей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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