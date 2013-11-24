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Вебсервис с выводом для джумлы
нужно разработать компонент для вывода характеристик, которые берутся с другого сайта с помощью веб сервиса.
конкретнее:
есть сайт, где производиться расчёт по дате рождения: http://www.jovianarchive.com/Get_Your_Variable
нужна такая же страничка с расчётом на сайте джумлы.
(кстати такой вариант реализован здесь http://romankiuru.ru/raschet-personalnoj-karty , где даже русифицирован сервис расчёта даты рождения)
По цене - предлагайте.
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