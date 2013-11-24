Вебсервис с выводом для джумлы

нужно разработать компонент для вывода характеристик, которые берутся с другого сайта с помощью веб сервиса.

конкретнее:

есть сайт, где производиться расчёт по дате рождения: http://www.jovianarchive.com/Get_Your_Variable

нужна такая же страничка с расчётом на сайте джумлы.

(кстати такой вариант реализован здесь http://romankiuru.ru/raschet-personalnoj-karty , где даже русифицирован сервис расчёта даты рождения)

По цене - предлагайте.