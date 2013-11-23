Требуется написание скрипта опросов для сайта. По сути стандартный набор, перечислю что должно быть: форма опроса - стандартная. Примеры http://i59.fastpic.ru/big/2013/1124/6d/766ef39a6c1e8b1616be0cfa8beea56d.gif http://i59.fastpic.ru/big/2013/1124/10/b31c435d37aac596117a92ae72120d10.gif Должно быть: Заголовок опроса ...
Модуль для сайта по работе с криптовалютами
Планирую разместить на своем сайте модуль по работе с криптовалютами
Необходимо – вот что – автоматическое содание кошелька для каждого платежа (т.е. авто платежи)
Обработка переводов внутри сайта, сброс платежей на сайта
Также отдельынй модуль подсчета курса валют (со сглаживанием дабы не допустить ошибки большой спекуляции) для внутренних перерасчетов.
Платежные системы – bitcoin, litecoin, namecoin, novacoin
Заявки фрилансеров
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