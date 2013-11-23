Модуль для сайта по работе с криптовалютами

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки124 просмотра

Планирую разместить на своем сайте модуль по работе с криптовалютами

Необходимо – вот что – автоматическое содание кошелька для каждого платежа (т.е. авто платежи)

Обработка переводов внутри сайта, сброс платежей на сайта

Также отдельынй модуль подсчета курса валют (со сглаживанием дабы не допустить ошибки большой спекуляции) для внутренних перерасчетов.

Платежные системы – bitcoin, litecoin, namecoin, novacoin

11 лет назад
anrikoo
Эдуард 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров