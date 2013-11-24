Простая система управления сеансами в кинотеатре

привет

нам нужна следующая система на базе wordpress или чего-то еще:

1. возможность добавлять кинотеатры.

2. возможность в каждый кинотеатр добавлять кинозалы.

3. возможность в кинозале указывать сеансы (навзание и время)

4. в каждом из сеансов у нас будет список посетителей и кол-во очков, которые он набрал. в пуличной части нам нужна страница для каждого сеанса на которой будет показываться список пользователей и очки, отсортированные.

5. список посетителей и очки будет получатся через простой скрипт, который будет работать с ифона("добавить посетителя с таким кол-вом очков в такой-то кинозал такого-то кинотеатра ").

Время и бюджет?